{-1} Несмотря на летние скандалы вокруг дизайнера и закрытие нескольких магазинов, новый сезон Ольга Деффи встретит пополнением. Ольга Деффи выпустит мужскую коллекцию, премьерный показ состоится в рамках RFW.По словам дизайнера, образ идеального спутника для деффинессовской спутницы будет в меру классический, без эпатажа, мужественный, но расслабленный. Деффи называет три причины, которые натолкнули ее на пополнение ассортимента марки: «Мужчины стали более активно экспериментировать с гардеробом, готовы микшировать вещи из разных стилей. Время пришло. Так совпало, что ко мне в руки попали очень красивые ткани, но они несомненно мужские. К тому же сами клиенты интересуются, когда же появится одежда для них». Пока мужская линия будет выпускаться под общим лейбом Deffinesse, и отдельного бутика у нее не будет. Так же пока остается неизвестным, будет ли Ольга Деффи делать два показа – отдельно мужской и женской одежды - либо ограничится общим. В данный момент в активе марки Deffinesse присутствуют женская одежда и обувь. Марка Deffinesse была образована в 1998 году. На сегодняшний момент марка продается в бутиках по всей России: Екатеринбург, Владивосток, Нижний Новгород, Казань.