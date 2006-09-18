21 сентября, ST@RS-чат с Андреем Джеджулой. Начало в 15.00

Андрея Джеджулу нет необходимости представлять, его имя известно далеко за пределами Украины. Уже 14 лет он работает на радиостанциях (в данный момент KISS FM), (в соответствии с рейтингами) - № 1 радио ведущий в Украине с самой большой аудиторией слушателей, № 1 радио ток-шоу «Первый поцелуй». Четырехлетняя работа на телевидении (M1, OTV, нтн, 5 канал). Больше 7 лет работы ведущим на сценах концертных залов, стадионов, площадей, клубов Украины, США, Испании. В 2003 году „Super Star МС 2003”, „Лучший МС 2004-2005, 2006. Это он сыграл актуальные политические театральные роли, он спустился в логово к крокадилам, он вошел в 50 самых прекрасных мужчин мира (по мнению читательниц журнала Космополитен), он же поздоровался с господином Путиным и правительством Росийской республики со сцены на красной площади, он бесплатно делает напитки по пятницам в одном из популярных клубов. Он раскажет наизусть камасутру и просветит в сексуальном воспитании, он споет, станцует и рассмешит. Все кто хочет послушать лекцию о камасутре и сексуальном воспитании, милости просим к нам в ST@RS-чат, 21 сентября. Начало в 15.00.