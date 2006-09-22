«Ежик в тумане» появился из-за семейной ссоры

Теперь «Ежик в тумане» - не только мультфильм, о котором сочинили массу анекдотов, но и книжка. Большого формата, со множеством картинок и небольшим количеством текста. В общем, идеальный подарок – как детям, так и взрослым, потому что «Ежик», по мнению самого автора, предназначен «для взрослых, которые не забыли, что были детьми, и для детей, которые наверняка станут взрослыми». На презентации книги в Москве режиссер Юрий Норштейн рассказал о том, как появился на свет знаменитый мультяшный персонаж. Оказывается, сказку о ежике написал Сергей Козлов. Более того, у сказочника существует целая серия «ежиных» приключений. А в 1974 году автор предложил Норштейну их экранизировать. - Почему я тогда выбрал именно «Ежика в тумане», объяснить невозможно, - развел руками Юрий Норштейн. – Вообще, во всем творчестве нет никакой логики, и никогда ее там не ищите. Сказка тоже не имела для меня никакой логики. Хотя некоторые тайные смыслы там есть. Но нам их понять не дано. С тех пор сказка сильно изменилась. В современной книжке уже гораздо больше действия – примерно на 70 процентов. Сам Норштейн считает, что самый главный автор бумажного «Ежика в тумане» - это художник и его жена Франческа Ярбусова. Вместе с мужем она делала все мультипликационные фильмы. - Даже не делала, а страдала и мучилась! – признается сам Норштейн. - Потому что я – человек очень нетерпеливый, и если мне что-то не нравится, я начинаю орать. Трогательный образ ежика с узелком в руках тоже появился в результате несдержанности режиссера. Норштейн накричал, что все сроки кончились, а главного героя нет. Франческа расплакалась, но через несколько минут герой появился. Норштейн сам себя ненавидит за тиранство, но поделать с собой ничего не может. Однажды, во время работы над новым фильмом, Юрий Борисович разглядел маленькое пятнышко сбоку кадра. Пригляделся – а оказалось, что это его жена, Франческа, пририсовала себя в образе распятого пони. Режиссер схватился за голову… Но больше всего Норштейн сожалеет о том, что ему не удалось уговорить свое бывшее начальство закончить фильм так, как ему этого хотелось бы. Метраж фильма был выполнен, и ему не разрешили изменить финал. Известная всем концовка заканчивается на реплике ежика. Он говорит: «А все-таки хорошо, что мы снова вместе. И еще он думал о лошади – как она там, в тумане…». - Последним кадром должна была быть не лошадь! – рассказывает Норштейн. – Последним должен был стать филин, который на фоне звездного неба продолжает ухать в колодец. Вот такой он наркоман, этот филин – как зацепился за этот колодец, так и не может с него слезть. И больше для него ничего в жизни не существует. Норштейн обещает, что следующий тираж книги (если он будет), обязательно выйдет с филином в конце. И правда, наконец, восторжествует. Надо надеяться, что правда восторжествует и с другим детищем Норштейна – фильмом «Шинель». Создается этот фильм уже несколько десятилетий, с перерывом на перестройку и различные финансовые кризисы. - В общем, творится гоголевщина! – подвел итог Норштейн. – «Шинель» - невероятно трудный по работе фильм. Но мы закончим его, я уверен.