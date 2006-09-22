Галкин рассказывает, что Пугачева смеется над Киркоровым. А Филипп радуется, что теперь холостой

В Сочи на нос Максима Галкина «приземлилась» бабочка. «Страшное» событие произошло на одном из недавних концертов. Невинное насекомое, так напугало артиста, что он потерял дар речи. Но, едва оправившись от испуга, скромный на вид Максимка завопил, что ужасное создание подослал на него сам Киркоров. Позднее даже выяснилось, что летела бабочка не просто так, а по «спецзаданию» - сорвать концерт! @@@ То ли погода в этот день была не та, то ли Максим, после всего пережитого все тексты позабыл, но на протяжении всего вечера бедняжка, так и не смог вспомнить ни одного монолога, поэтому говорить ему пришлось только о Филиппе Киркорове. В пылу гнева, Макс называл «Короля римейков» императором пиратов, мол, крадет Филя у людей драгоценности и как ворона тянется ко всему блестящему. Даже невинная прогулка по набережной оставила неизгладимый след в душе юмориста: «Гуляли мы как-то втроем: я, Басков и Киркоров. Так все проходящие у Фили автографы просить стали. А знаете почему? - не унимался артист словесного жанра, да потому что похож он - на клоуна: все пестрое любит! Издалека хорошо виден». «Открою вам секрет, - продолжал Максим, - он до сих пор плачет по Алле, а она над ним смеется». От звездного семейства Галкин плавно переключился на Баскова. «А он-то чем не угодил?» - недоумевали зрители. Оказывается, на концерте Мадонны Коля чуть из штанов не выпрыгнул - так хотел к своей персоне привлечь внимание. «А я, сама скромность, пришел в кепке, чтобы не узнали. Мы с Колей еще и на «разогреве» в зрительном зале поработать успели, пока Мадонна не вышла, так, что она нам еще по штуке баксов, за такую поддержку должна», – продолжал шутить Максим. Отказать себе в личном комментарии г-на Киркорова мы просто не имели права. Поэтому, попросили его отреагировать на словесные фехтования Максима Галкина. «Я – свободный мужчина, и этот факт не может меня не радовать, - сказал Филипп «Stars-главреду», - После развода жить мне стало гораздо лучше! Ну, посудите сами: одеваться могу, так как хочу, все, остальное тоже в полном порядке! Поверьте, за 12 лет семейной жизни мне более чем хватило и я сыт по горло всем этим! Жениться я не хочу! В жизни столько приятных моментов, женатый мужчина их просто лишен!»