Таисия Повалий устала от музыки и ночных клубов

В этом году, из-за напряженного и плотного концертного графика, певица даже не смогла вырваться к морю, чтобы отдохнуть. Покой Повалий только сниться во снах о грядущем отпуске. И в какой-то момент Таисия решительно настроилась отдохнуть уже в ближайшие дни! В конце сентября, Таисия выкроила таки неделю для отдыха, только еще не до конца определилась с местом пребывания, но точно известно, что это будет либо Турция, либо Кипр. Артистка любит отдыхать преимущественно в Европе, так как не переносит длительных перелетов, обожает, тихие спокойные отели клубного типа с бунгало на берегу моря и чтобы обязательно никакой музыки, и ночных дискотек. Как нам стало известно, багаж Таисии составит пара-тройка маечек и шорт, а вечерние платья, каблуки и косметика останутся дома. - Для меня отдых - это тишина и одиночество, песок, море и не сильная жара, - рассказывает Тая, - И желательно на пляже, под ласковый шелест волн. А путешествий мне и по работе хватает - по моему гастрольному графику можно уже географию изучать. Я берегу себя от всяких экстремальных ситуаций. Как-то раз, Игорь уговорил меня прокатиться на катамаране, от берега мы отплыли недалеко и я, посмотрев вниз сквозь чистейшую воду, увидела дно, а так как плавать я не умею - меня охватила паника, и мы поспешили к берегу, так что больше экспериментов не ставлю. Люблю тишину, стремлюсь, так сказать, к стабильности быта и гармонии.