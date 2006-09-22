Фриске перекрасилась в блондинку

Певица Жанна Фриске сменила имидж и стала блондинкой. Первыми новый образ Жанны увидели ее питерские поклонники - певица приехала на частную вечеринку в яхт-клуб, расположенный на берегу Финского залива. Фриске прибыла в Питер днем, когда на небе светило солнце, но к вечеру погода неожиданно изменилась: поднялся сильнейший ветер, а волны достигали двухметровой высоты. Через несколько минут небо озарили яркие вспышки молний и раздались раскаты грома - начался мощный ливень. Организаторы хотели отменить концерт, но отважная Жанна не могла подвести публику. Фриске предупредили: выходить на сцену опасно, молния может ударить в провод - случится короткое замыкание, однако Жанна настояла на выступлении. Звезда лишь попросила установить над сценой летний шатер. Когда певица появилась на летней площадке, зрители на мгновение застыли. Из рыжей красавицы Жанна превратилась в роскошную блондинку. - Вы, наверное, заметили: я теперь светловолосая, - кокетливо улыбаясь, обратилась Фриске к поклонникам. - Думаю, ваша любовь от этого меньше не станет?