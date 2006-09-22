Жасмин уволила любовника

Пряча следы бурного романа, Жасмин уволила своего близкого друга-танцора. А вместе с ним указала на дверь и всем остальным мужчинам из собственного коллектива. Похоже, одного скандала с избиением и разводом певице оказалось вполне достаточно. Чтобы избежать шумихи вокруг другого события – получившего огласку романа Жасмин с танцором Андреем Гасаненко, звезде пришлось принимать радикальные меры. Романтические коллизии в жизни Жасмин проистекают параллельно с неприятными событиями для ее экс-супруга. Сотрудники Одинцовской прокуратуры отказались прекращать против него уголовное дело.Несмотря на заявление Сары Семендуевой, не возражавшей против его закрытия, все материалы отправлены на дополнительное расследование. Напомним, уголовное дело против мужа Жасмин, возбужденное сотрудниками Одинцовской прокуратуры 4 июля 2006 года, находилось в отделе дознания городского УВД. Именно управление внутренних дел на целый месяц стало ареной для выяснения отношений между теперь уже бывшими супругами Семендуевыми. По факту избиения певицы еще проводилась проверка, когда в УВД состоялась очная ставка супругов. Сара и Вячеслав Семендуевы, решив погасить слишком уж сильно разгоревшийся скандал, заключили мировое соглашение. Супруги спокойно разделили все имущество, решили вопрос о том, с кем останется после развода их маленький сынишка. Довольная результатами переговоров, Жасмин проявила великодушие и заявила, что больше претензий к мужу не имеет и не возражает, чтобы уголовное дело против него прекратили. По истечении тридцати дней, отведенных для проверки по факту избиения Жасмин, защитники Вячеслава Семендуева были уверены, что у следствия нет никаких оснований для доведения дела до суда. – Да никто Жасмин не бил. Она сама споткнулась, когда попыталась ударить Вячеслава Семендуева, – рассказали тогда защитники Семендуева. – Это бесперспективное дело, у которого нет будущего. Вскоре все материалы были переданы в следственный отдел Одинцовского УВД. Милиционеры, как и ожидала защита Семендуева, вынесли постановление о прекращении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Но для того чтобы окончательно закрыть вопрос, требовалась санкция прокурора. Вот тут-то Вячеслава Семендуева и поджидало разочарование. Сотрудники Одинцовской прокуратуры, изучив все материалы... не согласились с решением следственного отдела. И прекращать дело отказались наотрез. – Сотрудники следственного отдела поспешили со своим решением, – рассказали нам в прокуратуре. – Мы направили дело на новое рассмотрение. Закрывать его пока рано, в материалах слишком много противоречивых фактов. Сама Жасмин и ее представители теперь считают инцидент с избиением «делом прошлым». И за всеми перипетиями уголовного процесса не следят. Сейчас окружение певицы больше озадачено тем, что всем стало известно о близких отношениях между Жасмин и танцором из ее коллектива Андреем Гасаненко. – Теперь Жасмин приходится увольнять всех мужчин, которые работали с ней, – рассказала пресс-секретарь певицы.