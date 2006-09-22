Тина Кароль: о жизни, творчестве и проституции

Я окончила музыкальное училище имени Глиэра по классу эстрадного вокала. А сейчас учусь лично для себя (воплощаю детские мечты) в Институте авиации на факультете менеджмента и логистики авиатранспортных перелётов. Мне интересно. Абсолютно согласна с моей любимой актрисой Шэрон Стоун, которая говорит, что сексапильность женщины — это прежде всего её интеллект. О ПРОСТИТУЦИИ В ШОУ-БИЗНЕСЕ Я, как и все студенты-вокалисты, предлагала многим продюсерам послушать мои диски. Были разные ситуации… Мне говорили: «Я займусь твоей раскруткой. Но мы будем встречаться, ты же не против? Это неотъемлемая часть карьеры певицы». На все предложения «постельных рыцарей» ответила отказом. Понимала, что люди, которые мыслят такими категориями, могут создать только проекты-однодневки. И потом у меня другое воспитание! Родители — настоящие советские интеллигенты, инженеры. Папа всегда говорил: «Девушка должна быть хорошей женой и матерью. А шоу-бизнес — это грязное болото». О ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПОБЕДЕ НА НЫНЕШНЕМ «ЕВРОВИДЕНИИ» Это была не надежда, а цель. Но мечтать о первом месте на «Евровидении» — забег на короткую дистанцию. А у меня планы далекоидущие. Все говорят: «Ой, какой ужастик занял первое место в этом году, куда конкурс катится?!» Но посмотрите, сколько стран по статистике отдали за «Lordi» свои голоса! На самом деле то, что делают «Lordi», — не музыка. Мы анализировали их композицию, она почти вся состоит из кусочков песен популярных рок-групп. Думаю, сработал так называемый «вау-фактор»: «Ух ты! О-ба! Что это такое? Вау!» В шоу-бизнесе вычислить фактор успеха очень трудно. Сейчас дико популярна музыка «Crazy Frog». Кто бы мог подумать, что эта жабка будет лидировать во всех хит-парадах?! Мне и самой она нравится! О ВЫСТУПЛЕНИЯХ ПОД СВОЕЙ НАСТОЯЩЕЙ ФАМИЛИЕЙ ЛИБЕРМАН Конечно. Тине Кароль, могу вам честно сказать, всего один год. А до этого я была Таней Либерман. Красивая фамилия, но не совсем подходит для эстрады. Я же не классическая певица. И потом, в нашем обществе по-прежнему живы антисемитские настроения… О ВНЕШНОСТИ Конечно, стараюсь, работаю над своим телом, тем более что склонна к полноте, как настоящая украинская девушка. Буквально два года назад я выглядела совершенно иначе. Весила 67 килограммов при росте 165 см. А сейчас — 49–50 кг. Постоянно сижу на диете. Звёзды, которые говорят, что мы от природы такие красивые и кушаем только булки, обманывают. Каждое утро просыпаюсь и сразу становлюсь на весы.