Бойфренд осыпал Катю Лель бриллиантами

Вчера Катя Лель отпраздновала свой 32–ой день рождения в Астане, где у нее был запланирован концерт. Отмечать именинница начала уже в самолете в кругу своих музыкантов, пишет газета «Твой день». – Я немного расстроена, что не могу отметить праздник в Москве, – сказала Катя. – Но подарки я уже получила, и у меня не умолкает телефон. Самым неожиданным сюрпризом стала правительственная телеграмма от Владимира Жириновского. Бойфренд певицы Игорь ранним утром вручил ей бриллиантовое колье. – Я очень рада, что обо мне помнят так много людей, – говорит Катя. – Отличилась и мама, которая подарила цифровую видеокамеру, и сестра Ира, угодившая мне набором красивых сумок.