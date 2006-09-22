Борис Моисеев учился у Мадонны

Наконец, известная всему миру поп-дива посетила Москву. Этого события все ждали с нетерпением, не исключая и множества артистов, пришедших на её концерт. Вокруг грандиозного шоу Мадонны давно поднялся шум, который подогревался средствами массовой информации вплоть до дня её выступления. Поскольку, зная неординарность и смелость певицы, поклонники должны были быть готовы ко всему, что бы на сцене ни происходило. Общие надежды на неповторимость и оригинальность концерта Мадонна оправдала, несмотря на оппозиционные настроения некоторых российских граждан. Многие артисты до сих пор пребывают под впечатлением увиденного грандиозного шоу. Борис Моисеев буквально фонтанировал множеством комплиментов в адрес дивы, назвав её шоу достойным, профессиональным и великолепным. Он получил массу удовольствия от концерта. - Зачем было поднимать пургу вокруг её выступления? - недоумевает Борис Моисеев. - Зачем было унижать человека? Она же борец за мир, борец за всех несчастных. Ею можно только восхищаться. Она показала всем, в какой форме может быть человек, независимо от возраста. Годы над ней не властны, она настоящая звезда, на которую стоит равняться и у которой следует нам всем учиться. Алексей Гоман и Александр Панайотов тоже высоко оценили талант Мадонны. Религиозные споры, возникшие из-за сцены с распятием, где дива поёт на инкрустированном кристаллами Swarovsky кресте, молодых звезд в сомнения не повергли. Более того, Алексей Гоман сказал, что его религиозные чувства оскорблены не были, а концерт поразил неповторимым профессионализмом. Мадонна как всегда оказалась на высоте и доказала, что она №1 в мире. Зал принимал её восторженно, как того требовало общее позитивное настроение и талант певицы.