Павлиашвили удостоен высокой государственной награды

Певец Сосо Павлиашвили за свою профессиональную деятельность, наполненную гражданским звучанием, после исполнения песен «Россия» и «Помолимся за родителей», удостоен ордена Ломоносова «За выдающиеся заслуги и большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства», а также звания «Академика академии проблем безопасности, обороны и правопорядка Российской Федерации». Торжественное вручение артисту дипломов и наград прошло в конференц-зале академии. «Что бы ни происходило в мире, я уверен, что Грузия и Россия должны развиваться и идти вперед рука об руку. Уверен, что будет процветать Россия, а Грузия благоденствовать рядом с ней, - сказал певец. - Все мое творчество и жизнь – это призыв против национальной розни. Наши народы всегда дружили и помогали друг другу, встречая удары судьбы в едином строю».