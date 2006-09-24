Пластический хирург оставил Пугачеву без мочек

Недавно медики заговорили о том, что именно частые пластические операции могли снизить иммунитет и сказаться на общем самочувствии примадонны Аллы Борисовны. В свое время Пугачева чуть не отправилась на тот свет после омоложения в швейцарской клинике, где у певицы было заражение крови. Рассказывали, Пугачева, придя в себя, поставила крест на пластической хирургии, однако прошло время, и певица вновь решила: пора! В России она сделала круговую подтяжку лица, постройнела благодаря липосакции. Однако на форумах эстетической медицины в Интернете взыскательные пациентки и анонимные доктора нашли изъяны «пугачевской пластики». Мол, операцию сделали небезупречно. В частности, после подтяжки Примадонну оставили без мочек! Если раньше у нее были обыкновенные уши с мочками, то после операции уши приобрели неестественную форму - специалисты утверждают, что это свидетельствует о том, что слишком сильно была натянута кожа. Впрочем, возможно, это только придирчивые мнения привередливых эстетов. Ведь не секрет, что любая пластическая операция - риск и не исключены осложнения. Вот и после вживления искусственного подбородка Пугачева якобы страдала аллергической реакцией, но врачи сделали все необходимые процедуры и избавили звезду от неприятных последствий операции.