«А-Студио» нашли нового гитариста

После трагической гибели гитариста популярной группы Баглана Садвакасова музыканты взяли творческую паузу. Они не представляли свою жизнь и работу без любимого Баги. Также участники группы понимали, что равноценную замену они найти не смогут, но когда они услышали песни 17-летнего Тамерлана, сына Садвакасова, то всем в голову пришла одна и та же мысль - только он должен стать новым участником группы. Тамерлан всегда любил музыку и пытался писать песни вместе со своим талантливым отцом. Бага, видя, что у сына это неплохо получается, мечтал увидеть его на сцене. Но по роковой случайности этот день настал лишь после гибели Баглана. - Мы очень рады, что Тамерлан согласился петь с нами, – призналась солистка группы Кети. – Когда я смотрю на него, то вижу Багу... Эти глаза, эта улыбка - все именно его. Такое ощущение, что он снова с нами и никуда не уходил. Тамерлан всегда будет напоминать нам о своем отце. Музыканты группы просмотрели все написанные юным гитаристом песни и остались очень довольны его творчеством. Более того, ребята решили даже записать некоторые из них и обязательно спеть на одном из своих концертов. Тамерлан сам несказанно рад своему появлению в «А-Студио». По его мнению, отец мог бы им гордиться, ведь он продолжил его дело. - Вообще мы иногда даже шутим по этому поводу, - улыбаясь, говорит Кети. – Представляем, как сейчас смеется Бага, глядя на Тамерлана с небес и видя его на своем месте. Это очень хорошо, что он все-таки будет все время с нами.