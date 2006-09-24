Подольская не пойдет под суд

Против популярной певицы Натальи Подольской, ставшей виновницей серьезной аварии, не станут возбуждать уголовное дело. Как известно, в июле Наталья на своем «Лексусе» протаранила «Хонду» 29-летнего Сергея Подлесского. Мужчина получил переломы пяти ребер и черепно-мозговую травму. В тяжелом состоянии он попал в реанимацию больницы имени Боткина. В этом же ДТП пострадала и фельдшер «скорой» Любовь Капитонова. После столкновения с «Хондой» машина Подольской ударила еще и медицинское авто. После выписки из больницы Сергея Подлесского отправили на экспертизу, чтобы оценить ущерб, нанесенный его авто, и причиненный здоровью вред. Исходя из этого предстояло решить вопрос о возбуждении против Подольской уголовного дела. На днях комиссия вынесла вердикт: специалисты обозначили вред, нанесенный здоровью Сергея, как «средней тяжести». Теперь Подольская точно не попадет под статью УК, а отделается лишь штрафом до 3000 рублей. Кроме того, у нее на несколько месяцев могут отобрать права, пишет газета «Твой день».