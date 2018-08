Ксению Собчак скоро убьют

Ведущую "Дома-2" Ксению Собчак убьют. Но только понарошку – в сериале "Бешеная", который сейчас снимается в Москве по мотивам романа Александра Бушкова. Собчак сыграет провинциальную певичку Лямкину, повадками и париком подражающую Мэрилин Монро. Убийство красотки и ее импресарио (Валерий Гаркалин) как раз и станет сюжетом детектива. Пока снимается «мертвый» Гаркалин, опоздавшая Ксения подходит к режиссерскому монитору и тихонько становится рядом. {1-}- Прикинь, я ее даже не узнал! – После того, как девушка уходит, реквизитор, стоявший рядом, делится впечатлениями. Собчак, действительно, трудно узнать. В белокуром курчавом парике, с ярко накрашенными красными губами, с накладными ресницами она сильно смахивает на Барби made in Китай. В сериале «Бешеная» состоится премьера первого клипа Ксении Собчак. В одной из серий телеведущая и Мэрилин Монро в одном лице споет русскоязычную версию «I wanna be loved by you». Увы, песню за Ксюшу споет певица Юта. Ксюше предстоит только красиво открывать рот и немного потанцевать. - Ксюша – достаточно открытый для всего нового человек! – считает режиссер «Бешеной» Дмитрий Федоров. – Если для остальных актеров съемки – это работа, то для нее – это новый опыт. Поэтому ее и заинтересовало наше предложение. - Почему не включен кондиционер? – Лямкина-Собчак врывается в гримерную, прикладывается к фляжке, морщится и бежит переодеваться. Импресарио-Гаркалин злобно гаркает ей в ответ: - Кондиционер вреден для голоса! И вообще, пора завязывать с допингом! У тебя завтра в десять запись в студии! И если ты опоздаешь хотя бы на десять минут, я, я…. {-2}Собчак резко разворачивается, игриво треплет по щеке заслуженного артиста РФ и ласково произносит: - Ты мой папа Карло! Только не растеряй весь свой пыл по дороге к жене! - И хлопает дверью.. - Все хорошо! – подбегает режиссер к актерам. – Только, пожалуйста, Валерий Борисович, не кричите так громко. Но актер уже не может сдерживаться. Спектакль в Москве уже начался, а Гаркалин все еще на съемках… Из-за опоздания на съемки Ксении нервничает не только Гаркалин. После двухчасовой задержки начинает психовать и вся съемочная группа. - Нам на сцену Собчак-Гаркалин - было отведено два часа! – режиссер ерошит и без того взлохмаченные волосы. – А теперь у нас на все про все 23 минуты! В результате, дергающегося Гаркалина увезли в Москву на машине с мигалками. А Ксения Собчак осталась записывать «свой» музыкальный клип.