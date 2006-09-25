Боря Моисеев сглазил новое реалити-шоу

На прошлой неделе на РЕН ТВ стартовало реалити-шоу "Красавицы и умники". Его участниками стали молодые люди, которые в обычной жизни вряд ли бы встретились. Продюсеры российской версии мирового проекта долго искали натуру для съемок. Перебрав массу вариантов в средней полосе России и за рубежом, остановились на элитном пансионате в Калужской области, который со всех сторон окружает лес, а по самой территории мирно разгуливают олени и кабаны. Перед съемками интерьеры номеров, в которых предстояло поселиться участникам шоу, отремонтировали. Каждый был оформлен в необычной стилистике. Борис Моисеев, который приехал на съемки в качестве почетного гостя, осмотрев номера, пришел в неописуемый восторг. Боре предстояло оценить хореографию участников проекта. К тому моменту в шоу осталось пять пар красавиц и умников, которые должны были исполнить программу из множества танцевальных номеров: от диско до ламбады. Но в планы съемочной группы вмешались форс-мажорные обстоятельства - сначала пошел проливной дождь, потом на территории пансионата внезапно отключилось электричество. В сложной метеоситуации Борис Моисеев повел себя вполне мужественно, заявив, что не уедет, пока не оценит танцевальное мастерство героев реалити-шоу, и взял всю вину на себя: "Я на съемочной площадке грыз семечки. А это дурная примета. Поэтому и случились эти катаклизмы".