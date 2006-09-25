Столица Великобритании подхватывает модную эстафету: в минувший понедельник в Лондоне стартовала Неделя Моды. Честь открыть это грандиозное мероприятие выпала знаменитому брэнду TopShop, который представил свою коллекцию Unique в Theatre Space. В первом ряду почетное место заняла супермодель Кейт Мосс, а рядом с ней находился миллиардер Филип Грин, владелец холдинга Arcadia, которому и принадлежит TopShop. Кейт Мосс была не просто главной гостьей показа: как стало известно на днях, топ-модель планирует создать коллекцию для этого лейбла. Словом, на TopShop была возложена миссия – задать тон последующим дефиле. Среди новичков этого сезона – бывшая правая рука Ролана Муре Тодд Линн, показа которого публика ожидает с огромным нетерпением. Коллекции этого многообещающего модельера пророчат не меньший успех, чем мэтрам лондонских подиумов - Preen, Jonathan Saunders, Gareth Pugh, Julian Macdonald, Alice Temperley и Giles Deacon. Кстати, о молодых дизайнерах: в рамках лондонской недели моды свои работы представят и финалисты престижных конкурсов « New Generation » и « Fashion Fringe». Ключевыми моментами начавшейся недели, безусловно, можно назвать два показа. Во-первых, дефиле легендарного брэнда шестидесятых Biba: за билеты на это шоу разгорелась нешуточная борьба, поскольку при наличии всего двухсот мест в зале было подано более 1000 заявок. Во-вторых, неменьший ажиотаж наблюдается и вокруг показа Дома Zandra Rhodes, отсутствовавшего целых двадцать лет. Ну а самым главным событием London Fashion Week уже сейчас называют дефиле Emporio Armani, которое приурочено к открытию бутика на Бромптон Роуд. Джорджио Армани планирует показать коллекцию haute couture Privé и линию prêt-à-porter под названием Signature. После показов ожидается «историческая» вечеринка, на которой выступят U2 и Бейонсе.