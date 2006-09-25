Как Чурикова и Ева Польна мерялись бюстами

За кулисами RMA Яна хвасталась перед «гостьей из будущего», что накачала себе грудь, и откровенно это демонстрировала, распрямляя плечи и гордо выставляя на всеобщее обозрение свои прелести. Ева с завистью осмотрела округлые формы Чуриковой и заявила: – А я вот подкладываю поролон... И тут же уколола приятельницу: – Зато паричок у тебя, Яна, не очень. На эту реплику Чурикова не нашла что ответить, и лишь смущенно рассмеялась. Несмотря на мужскую направленность премии, во время церемонии были объявлены победительницы в номинации «Женщина года», пишет газета «Твой день». Их оказалось сразу две: Юля Волкова и Лена Катина. Чтобы сделать свое появление еще более ярким, эпатажные девушки хотели в очередной раз сразить собравшуюся публику крепким и совсем не дружеским поцелуем. Но устроители церемонии сочли, что это будет лишним. Впрочем, Юля и так дала повод посудачить о себе. «Татушка» сменила короткую стрижку, с которой ее привыкли видеть в последнее время, на длинные волосы, наращенные в одном из московских парикмахерских салонов.