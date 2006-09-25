Аллегрова ушла в монастырь

Ирина Аллегрова открыла секрет вечной молодости. Просто надо уметь полноценно, с размахом и обязательно именно так, как хочется, отдыхать. Минувшим летом певица вместе с дочерью Лалой и внуком Александром побывала аж на трех курортах — конечно, в Майами, в Каннах у друзей и на любимом греческом острове Родос, пишет «Московский Комсомолец». Своими впечатлениями Ирина поделилась с нами сразу по возвращении в Россию. После традиционного концерта в Нью-Йорке, которым Аллегрова закрывает свой сезон, певица, как всегда, поехала к друзьям в Майами. Там Ирина Александровна провела несколько дней и улетела в Европу. “Угонщицу” пригласили выступить в одном из шикарных ночных клубов Монако. “На этой площадке выступал Эрос Рамазотти, Стинг и другие известные артисты. Здесь не принято во время выступления дарить цветы, у них есть другая традиция: они бросают бутоны роз под ноги исполнителя. Когда я закончила петь, то не могла даже тронуться с места. Весь пол был устлан бутонами”, — не преминула похвастаться Ирина. С чувством выполненного перед жителями крохотного княжества долга Аллегрова с внуком и дочерью отправились в Канны к друзьям. “Мы арендовали машину, — рассказывает ее дочь Лала, — дорогу спросили, а направление забыли. Едем-едем и чувствуем: куда-то не туда. И вдруг перед нами щит: “Добро пожаловать в Италию”. Короче, покатались. Но ничуть об этом не пожалели — дороги прекрасные, вид за окном шикарный. Краешек Италии опять-таки посмотрели”. Маленькое бунгало на берегу моря в тихой части острова Родос Аллегрова облюбовала несколько лет назад, еще в пору последнего брака. После развода стала свободной и счастливой, но ездить на Родос не перестала. Любит Ирина Александровна солнце, море и загадки. “В этом году, в отличие от прошлых лет, мы с внуком Сашей посетили все достопримечательности острова. Ну конечно, знаменитый Колосс Родосский — все-таки чудо света. Нам очень понравился археологический музей, там такая Афродита Родосская стоит — просто загляденье. Вообще я люблю праздный отдых — лежать на пляже и ничего не делать. Но у меня подрос внук, ему все интересно, и мне интересно с ним, он много думает, много рассуждает. Философ, ей-богу. Мы с ним и отправились на многочасовую экскурсию в Цамбикский монастырь. Триста ступенек по отвесной горе, на каждую ступаешь — читаешь особую молитву, и желания твои непременно сбудутся. У этого монастыря красивая легенда — давным-давно бездетная семья, гуляя по живописной долине, увидела на высокой горе свет. Взошли на холм и увидели икону Богородицы — Панагия Цамбика называется. Помолились и спать пошли. В ту же ночь женщина забеременела. Муж в знак благодарности возвел на горе