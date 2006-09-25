«Две судьбы» ушли в чужие руки

Для поклонников сериала «Две судьбы» долгожданным подарком стало известие о начале съемок его третьей части. Однако недавно пришло и другое сообщение: режиссеры Владимир Краснопольский и Валерий Усков больше не имеют отношения к этому проекту. Руководят процессом совсем другие люди. За разъяснением ситуации мы обратились непосредственно к Владимиру Аркадьевичу. - Как получилось, что не вы работаете над «Две судьбы-3»? - звоню я Краснопольскому. - Ведь этот проект ассоциируется именно с вами и вашим коллегой Валерием Ивановичем Усковым? - Причин тому, что мы оставили проект, много, - вздохнул режиссер. - Мы должны были снимать третью часть сериала, уже работали над сценарием. Но возникли разногласия с автором - Семеном Малковым, ему показалось, что мы с Краснопольским слишком отошли от оригинального романа и нарушаем придуманные им образы. Мы пытались доказать, что роман и сценарий - разные вещи, в конце концов, во второй части сериала автор шел нам навстречу и допускал импровизации. Однако сейчас писатель встал в позицию и обратился за помощью к руководству Первого канала, которое приняло его сторону. - То есть вас вынудили уйти? - Нет, ну зачем! Мы сами сказали: «Что же, делайте сами, как вам кажется правильным». Мы в таких условиях работать не сможем только потому, что нас лишили творческой свободы. Поставили в такие условия, где как режиссеры мы ощущаем собственное бессилие. Это неинтересно. Но конфликта как такового нет - с автором мы по-прежнему в хороших отношениях и «зуб» друг на друга не держим. «Две судьбы» продолжают снимать без нас, но что там конкретно происходит - не знаю. Нас это уже никаким образом не касается. Сейчас мы работаем над 10-серийной лентой «Капкан» по сценарию Эдуарда Володарского. Там у нас собрались все Абдуловы: сам Александр, его бывшая жена Ирина Алферова и ее дочь Ксения. Снимать осталось недолго, а потом еще за что-нибудь примемся. Интересных предложений очень много.