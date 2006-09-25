В Киеве пройдет бразильский карнавал

Бразильский карнавал пройдет в Киеве в начале июня 2007 года. Об этом сообщила глава оргкомитета карнавала, директор ивент-агентства "Рубикон" Елена Сухачева. По ее словам, карнавал будет длиться 1 день, в нем примут участие около 2 тыс. человек. В рамках карнавала состоится открытие танцевального марафона, мастер-класс "Самба" для всех желающих, показательные выступления лучших украинских спортивно-танцевальных клубов. Сухачева сообщила, что, так как страна Бразилия ассоциируется с футболом, то в Украину приглашен футболист бразилец Пеле. Она отметила, что вся подготовка к проведению карнавала будет аналогичной подготовке к ежегодному карнавалу в Бразилии. С октября будут проводиться отборочные туры в школах самбы во всех регионах Украины, победители которых примут участие в карнавальном шествии. Карнавальное шествие начнется на Почтовой площади в Киеве и пройдет по улице Сагайдачного к Контрактовой площади, на которой состоится основная часть карнавала.