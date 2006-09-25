Руслана Писанка исполнила танго

Совместный проект продакшн-компании «Стар Медиа» и телеканала «1+1» «Танцы со звездами» еще только готовится к выходу в эфир, но уже успел обрасти сплетнями и слухами. Чего только стоит скандальный выход из танцевального состава Яны Клочковой, у которой по причине плясок якобы ухудшились спортивные показатели! А вынужденный отказ от репетиций «кролика» Владимира Моисеенко, травмировавшего спину в Крыму? На прошлой неделе на тренировке появилась Руслана Писанка. За ней в танцевальном зале столичного Института физкультуры понаблюдала корреспондент «Комсомолки». Растяжка у Русланы отличная! ...