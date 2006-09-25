Волочкова станцевала беременной

Анастасия Волочкова сделала подарок своей годовалой дочери Ариадне – преподнесла ей собственный клип, где танцует еще беременной. И в честь этого устроила скромную презентацию в «Радиус-Холле». Клип выглядел в высшей степени непривычно. Беременная Анастасия на полу вытанцовывает разные не очень красивые фигуры, а вокруг ее рук разлетаются во все стороны графические волны. Символом рождения новой жизни в клипе предстает белый мяч, которым жонглирует и вокруг которого даже время от времени переворачивается (!!!) беременная балерина. Многие гости церемонии неодобрительно отнеслись к таким выкрутасам находящейся на 7 месяце беременности будущей мамы. Например, ее педагог Нина Семизорова робко сказала, что она не стала бы советовать никому выполнять такие фокусы. А друг семьи и крестный отец малышки, экс-министр Александр Шохин заявил, что судя по клипу, Ариадна родилась от непорочного зачатия, по крайней мере, действенная роль мужа балерины в этом процессе не просматривается. Большинство приглашенных звезд манкировали презентацию клипа, чем балерина и ее муж Игорь Вдовин, казалось, не были особенно огорчены. Зато пришел Павел Кашин со своей новой ослепительно красивой девушкой, и даже спел под заимствованную у местных музыкантов гитару пару лиричных песен. «Настя особенно любит эти песни», - объяснил музыкант. И получил признательный поцелуй Анастасии в подарок. Приглашенные неоднократно подчеркивали, что клип с беременной балериной снят впервые в мире, однако предпочли деликатно умолчать об уровне хореографии в нем. Сам режиссер-постановщик клипа Хуан Лара (он же в миру – Игорь Морозов) рассказал, что Волочкова работала, как каторжная. Приглашенные дети из детского дома во главе с его директором в очередной раз рассказали о помощи, полученной ими от Анастасии и ее мужа. А также признательно станцевали некие танцы. Собственно, кроме них и самой балерины, на сцене не было практически никого. Анастасия Волочкова, поздравив себя с возвращением после рождения ребенка на сцену, рассказала, что будет смонтирована вторая версия клипа, более энергичная. - Я очень счастливый человек, - призналась Анастасия Волочкова. - У меня есть все. И счастливая семья, и я вернулась на сцену.