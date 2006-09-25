Солистки Reflex разъезжают обнаженными на мотоцикле

Популярная дэнс-группа Reflex готовит яркое сценическое шоу для съемок программы «Новые песни о главном» на Первом канале. По задумке музыкантов, во время исполнения нового хита, работа над которым недавно была закончена на студии Reflex Music, солистка Женя Малахова должна выехать из-за кулис на шикарном мотоцикле модели Harley-Davidson Porshe, который был задействован Reflex в их новой эротической фотосессии для журнала XXL. Очаровательная семнадцатилетняя блондинка умеет водить автомобиль, ездит верхом и виртуозно управляет водным мотоциклом (летом Женя выиграла «звездный» заезд на чемпионате России по аквабайку). Теперь давний друг группы - депутат и бизнесмен Андрей Ковалев дает ей мастер-классы по вождению двухколесного «зверя». «Я очень люблю скорость, обожаю мотоциклы и все, что с ними связано, - говорит Малахова. – Я очень хочу освоить все виды двухколесных машин! И если когда-нибудь изобретут летающий мотоцикл, я без колебаний оседлаю и его!»