Робби Уильямс презентует новый альбом на Ибице

Робби Уильямс собирается представить свой новый «танцевальный» альбом в клабберской мекке - на Ибице. Первое выступление музыканта на этом известном на весь мир испанском острове, каждое лето собирающем толпы любителей танцевальной музыки, запланировано на 6 августа. Последователь альбома «Intensive Care» 2005-го года будет выдержан в необычной для Робби Уильямса «клубной» манере. «Вы можете говорить, что это «дэнс» или «электро», но это именно то, что я хотел сделать на данный момент», - говорит исполнитель. Рабочее название нового диска Уильямса - «1974» (год рождения Робби). Выход его ожидается в конце сентября. Первым синглом с альбома станет песня «Rudebox», которая появится в эфире 4 сентября.