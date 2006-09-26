Мэрилин Мэнсон снимет «Алису в стране чудес»

Шок-рокер Мэрилин Мэнсон попробует себя в качестве режиссера. Съемки его дебютного фильма «Phantasmagoria: The Visions of Lewis Carroll», посвященного любимому писателю музыканта Льюису Кэрроллу, в скором времени начнутся во Франции. Кроме того, Мэнсон рассчитывает, что в фильме снимется его друг и собутыльник, голливудский актер Джонни Депп. «Через две недели я выезжаю во Францию, чтобы начать работу над моим фильмом. Надеюсь у меня получится убедить Джонни сняться в нем - или придется принудить его к этому!», - заявил рокер. Кроме профессиональных актеров к работе над картиной Мэрилин приобщит и некоего «фокусника», чья задача будет состоять в доведении до совершенства компьютерных спецэффектов. По всей видимости, под фокусником Мэнсон имеет в виду аниматора-визарда. В целом, «Фантасмагория» задумывается как серия коротких фильмов, основанных на фантазиях Льюса Кэрролла. Дата выхода фильма картины на экраны пока что не сообщается.