Ведущая реалити-шоу «Дом-2» в третий раз стала студенткой

Окончив с отличием два престижных вуза - Международный институт экономики, статистики и информатики и Московский институт гостиничного менеджмента и туризма, - Ксения Бородина поступила в ГИТИС. 1 сентября она вновь села за парту. - Я всю жизнь мечтала стать актрисой, - объясняет свой выбор телеведущая. - Однако даже не пробовала поступать в театральный сразу после школы, потому что придерживалась мнения, что для начала нужно получить серьезную профессию, а после заниматься творчеством. Есть и еще одна веская причина, почему Бородина выбрала именно театральный...