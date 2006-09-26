Солиста «Корни» застукали в гей-клубе

Один из солистов группы «Корни», Паша Артемьев, был замечен в воскресенье в одном из столичных ночных клубов, где в последний день уик-энда традиционно проводятся гей-вечеринки. Как рассказали очевидцы, музыкант появился на пороге клуба со своим другом и сразу же пустился в отрыв. Для начала молодые люди пропустили несколько бокалов с коктейлями и только потом отправились на танцпол. К концу вечеринки Паша и его приятель так накачались крепкими напитками, что едва держались на ногах, при этом им обоим было очень весело. Всякий раз, когда Артемьев собирался упасть, его друг, заливаясь хохотом, удерживал музыканта. Покидали заведение молодые люди далеко за полночь опять же вместе.