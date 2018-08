Мадонна перестала быть королевой поп-музыки

Похоже, некоронованную королеву поп-музыки Мадонну потеснили с трона. По крайней мере в Великобритании это удалось сделать Кайли Миноуг. Это стало ясно благодаря британскому телеканалу Smash Hits TV!, который определял лучшие видеоклипы «Greatest Ever Pop Video» по итогам голосования зрителей. Британцы поставили на первое место клип Кайли на песню «I Can't Get You Out Of My Head». Мадонна стала второй с видео «Like A Prayer». На третьем месте списка лучших - «Wannabe» Spice Girls, четвертое оккупировала Бритни Спирс со своим «Toxic», пятое досталось S Club 7 с их «Don't Stop Movin». Также Кайли победила по количеству клипов, попавших в хит-парад – сразу шесть роликов. На втором месте снова Мадонна с пятью клипами. На третьем Робби Уильямс – три ролика. «Знаменательно, что Кайли обошла Мадонну. Похоже, Королева поп-музыки окончательно уступила свой трон австралийское суперзвезде диско», - заявил программный директор Smash Hits TV! Дэйв Янг.