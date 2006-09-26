Группа «Премьер-Министр» меняет название

26 сентября 2006, 12:24

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день между нами и экс-продюсером коллектива Евгением Фридляндом продолжаются несколько судебных процессов. Более года мы отстаиваем свою правоту, в которой не сомневаемся, в различных инстанциях. За это время мы поняли для себя очень многое. Своими выводами хотим поделиться с аудиторией. Для начала - самое главное: никто не станет спорить с тем, что каждый должен заниматься своим делом профессионально, а, значит, качественно. Это занимает очень много времени и сил. Год назад мы решили, что готовы стать независимыми - и не только от воли и прихотей продюсера, но и в творческом плане. Именно поэтому мы принимаем решение продолжать борьбу и отстаивать свои интересы в суде. Но только уже без нашего личного участия, а при помощи грамотной работы профессионалов - наших адвокатов. Мы же займемся тем, о чем мечтали и чего всегда хотели и хотим больше всего – творчеством. Ведь именно за это нас полюбили миллионы. Для нас сейчас очень важно отстоять не только свою правоту в судебных процессах, но и творческую состоятельность уже независимого коллектива. Профессиональная деятельность для нас - на первом месте. Мы закончили работу над записью нашего нового альбома. Сейчас идет сведение музыкального материала. Параллельно идут переговоры с несколькими, в том числе и западными, звукозаписывающими компаниями о сотрудничестве. Именно переговоры о перспективном сотрудничестве, а также выпуск нашего нового альбома подвел нас к следующему, нелегкому для нас, решению. Итак, - мы приняли решение изменить название группы. Теперь вы увидите нас на сцене под именем "Группа ПМ". Мы хотим подчеркнуть, что пришли к этому не потому, что лишились права на название "Премьер-Министр", или, как может показаться некоторым, пасуем перед затянувшимися судебными процессами. Многие радиостанции и ведущие телеканалы поддерживали нас в течение всего года, и, несмотря на претензии г-на Фридлянда, принимали во внимание только юридические документы, которые доказывали наше неоспоримое право на существование группы. Однако ряд руководителей крупных СМИ, сохраняя с нами партнерские отношения и выражая уважение и любовь к нашему творчеству, заняли выжидательную позицию, нейтралитет, не захотев вникать в тонкости судебного процесса - кому принадлежит бренд или права на него. Принять такое решение имеет руководитель любого СМИ. И мы уважаем мнение каждого. Но сейчас, когда у нас в руках практически готовый альбом, мы, как музыканты, не имеем права "зависать" в вакууме судебных проволочек. Этим мы не только обманывали бы ожидания поклонников нашего творчества, но и обкрадывали бы себя, теряя драгоценное время - время на наше творчество. Обновленному названию - новое имя, новое дыхание, новые эфиры и новые планы. Альбом выйдет уже под нашим новым именем, но он будет только НАШ, - альбом тех, кто написал более 80% хитов за 8 лет существования группы "Премьер-Министр". Альбом тех, кто не побоялся попытаться изменить свою жизнь, и отстоять право на самостоятельное профессиональное творчество. И только так, как нам подсказывает душа и сердце. Что может быть важнее этого? Музыкант работает, прежде всего, для своих поклонников. Мы получаем сотни писем – из России, из городов бывшего СССР и Дальнего Зарубежья. Обладая таким огромным богатством, как искренняя любовь бесконечно преданных фэнов, мы не сомневаемся в продолжении своего успешного творческого развития. Нас любили и любят не за название, а за творчество, за песни, которые мы сочинили и исполняем много лет. Мы дарили и будем продолжать отдавать всю свою любовь нашим поклонникам. Мы уверены - рано или поздно все встанет на свои места. А результаты нашей работы вы скоро увидите сами.

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