Женю Мадахову из «Рефлекса» жестоко избивали

Самой юной солистке группы "Рефлекс" Жене Малаховой в детстве пришлось пережить немало неприятных минут. Старшая сестра девушки Вика недавно призналась, что жестоко била сестренку, как это часто бывает при довольно большой разнице в возрасте. "В детстве мы жили с Женькой в одной комнате, спали на одной кровати, - рассказала Вика Малахова в интервью журналу Cosmopolitan. - Мы все время дрались из-за каких-то мелочей. О, это были такие бойни! Женька была очень подвижной и веселой, но, как все младшие сестры, жуткой ябедой". Вика старше своей звездной родственницы на 7 лет. Теперь, когда девушки стали взрослыми, они отлично ладят. Пока Женя делала карьеру в шоу-бизнесе, Вика воплощала в жизнь свою мечту стать дизайнером. "Теперь я работаю коммерческим директором в цветочной компании, свои мечты о дизайне воплощаю в цветах. Мне очень нравится сам процесс изготовления букетов, - поделилась Малахова-старшая. - Можно сказать, что мечта моя каким-то кривым путем, но осуществилась. Думаю, что и у Жени осуществятся все ее самые смелые мечты". "Я очень люблю ходить на Женины выступления, - признается Вика. Смотрю на нее и горжусь, что она моя сестра. Сейчас у нас очень тесная связь. Какие-то вещи мы не рассказываем ни родителям, ни друзьям, а только друг другу. Очень скучаю, когда она уезжает на гастроли. Перед концертами мы всегда обмениваемся какими-нибудь маленькими талисманами. Женя их собирает, у нее уже целая коллекция".