Наконец-то стало известно имя отца ребенка Евы Польны

Солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна уже более года скрывает имя отца своей полуторагодовалой дочери Эвелины. И вот стало известно имя настоящего отца. Отцом любимой дочери Евы Польны, Эвелины, является эпатажный танцор из травести-шоу «Райские птицы» Андрей Цымбалов, известный представителям гей-сообщества как Аладора Беранже. С Евой парень познакомился несколько лет назад в Сочи, когда коллектив, в котором он танцует, неделю выступал на корпоративных вечеринках в гостинице «Редисон САС Лазурная». - Я сам не стремился с Евой знакомиться, - признался «ТД» Андрей. – Она тогда тоже жила в этой гостинице и приходила к нам на концерты. А после выступления мы все вечера проводили вместе, ходили в местные клубы и классно проводили время. После знакомства в Сочи певица и танцор на некоторое время потеряли друг друга, а встретились на одном из московских концертов, где оба выступали. С тех пор молодые люди уже не расставались. - Ева безумно сексуальная женщина, - говорит Андрей. – Она полностью соответствует моему идеалу. В ней сочетается очень много хороших качеств. К тому же Ева большой романтик, но очень непредсказуемая. Более близкое общение между Евой и Андреем произошло сразу после одной из премий Муз-ТВ, куда певица пришла вместе со своим новым другом. - Помню, как Ева мне сама позвонила, - признается танцор. – Она тогда просто сказала, что хочет, чтоб я пошел вместе с ней и был всегда рядом. В этот же день я уловил странный ее взгляд, который все и предрешил. Тогда она мне предложила стать ее личным стилистом, хотя я даже представления об этом никакого не имел. С тех пор Андрей стал вхож в ее дом, и очень много времени проводил вместе с певицей. По его словам, он с Евой бывает даже чаще, чем самый близкий ее друг Митя Фомин, солист группы «Hi-Fi». Кстати, Андрей признался, что Ева - безупречная мать и готова на все ради счастья своего ребенка. - Словами невозможно передать те чувства, которые Ева испытывает к Эвелине, - говорит Андрей. – Она ее безумно любит. Вообще, семья Евы - это и моя семья.