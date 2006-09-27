Влад Топалов о проблемах «татушки» Юли

Певец Влад Топалов признался, что его роман с «татушкой» Юлией Волковой – напомним, летом сообщалось, что пара поженится в ближайшее время, - дал трещину из-за непростого характера девушки. «Я во многом не согласен с ее жизненными принципами, - говорит о Волковой Топалов. - Юля, к сожалению, слишком в образе «Тату» – в этом ее очень большая проблема. По жизни она совсем не такая. Это все искусственно и наигранно. Меня безумно раздражало, когда она при моих друзьях начинала вести себя развязно, как проститутка. Но я-то знаю, что Юля не такой человек! Очень-очень добрая и открытая девушка, а не хамовитая, похабная и вульгарная, какой она себя выставляет на публике. Она далеко не ангел, но и я вовсе не принц на белом коне». «У меня есть отвратительная черта характера – я очень взрывной и импульсивный человек. Мог накричать на Юльку из-за пустяков. Мы по неделям не разговаривали, но потом я места себе не находил, оттого что не видел Юльку рядом с собой, не слышал ее голоса. Звонил ей сам, и мы мирились, - поведал Влад журналисту газеты «Твой день». - Наверное, мы с Юлькой слишком разные люди. У нее свои интересы, у меня – свои». Возможно, Влад слишком сильно вмешивался в жизнь «татушки», убеждая любимую получить образование, не злоупотреблять клубными вечеринками, ограничить употребление алкоголя. Но Волкова не поддавалась его влиянию. «Представь себе, я сижу в компании своих друзей, а мне звонят на мобильник знакомые и спрашивают: «Ты где?» Я говорю, что на встрече. А мне тут же выкладывают: «Тут твоя Юлька в хлам пьяная. Мужики какие-то вокруг нее шарятся сомнительного вида!» Мне было очень неприятно и больно это слышать», - признался певец. «Я действительно очень люблю Юлю и хочу быть с ней, - говорит Топалов. - У меня есть интуиция. Я верю в знаки судьбы и своему внутреннему голосу. Сердце подсказывает мне, что я должен бороться за Юльку, помочь ей. Я должен ее удержать, ведь я правда ее люблю и никого другого не вижу рядом с собой. Но если она меня не слышит, как еще достучаться до нее?»