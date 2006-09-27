«Тату» не стали есть собак

На фестивале «Русские вечера в Сеуле» выступила группа "Тату". На «татушек» билеты стоили по 70 долларов. Для самих девушек, впрочем, эта сумма могла бы показаться смешной. За два дня проживания в отеле «Ритц Карлтон» они наели разных блюд на $5000. - Собак не жрали! И не собираемся! - сообщила Юля Волкова русским корреспондентам. Таким образом, у поклонников осталась надежда на то, что в рацион барышень не вошло горячее из четвероногих друзей человека. К слову, Юля и Лена побывали в Корее впервые. До этого они занимались покорением других азиатских регионов, пишет "КП". Однако фан-клуб группы в стране существует. И перед концертом местные девушки с удовольствием раскупали футболки с логотипом «Тату» на груди. И в подарок получили нежный поцелуй кумиров на сцене. Певицы также порадовали или удивили откровением, что отныне они решили создать свою рекорд- компанию. Правда, чем она будет заниматься, пока не ясно. По крайней мере Юля и Лена четко задачи не сформулировали.