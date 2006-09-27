Продюсер «Прекрасной няни» недоволен участием Насти в проекте канала «Россия» В последнее время бывшие коллеги по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов повсюду появляются вместе. Парочка открещивается, мол, это всего лишь работа. Но молва утверждает, что именно из-за чувств к Жигунову Настя ушла от своего мужа, бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Напомним, сейчас Анастасия снимается в главной роли в блокбастере с рабочим названием «Красивая», который продюсирует Жигунов. Как нам стало известно из достоверных источников, на днях на съемочной площадке «Красивой» Жигунов закатил Заворотнюк сцену ревности. Приревновал Сергей Настю к... телешоу «Танцы на льду», где актриса выступает в роли ведущей. - Я запрещаю тебе сниматься в телешоу! Это твой последний телевизионный проект. Ты столько времени посвящаешь телевидению! Это не твой уровень, ты же актриса. Надо отдавать все силы кино, - прочитал нотацию любимой актрисе Жигунов. Заворотнюк с Жигуновым молча согласилась. К слову, семейная жизнь Насти и ее бывшего мужа Дмитрия Стрюкова начала рушиться именно из-за того, что супруг ревностно относился к работе Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня».