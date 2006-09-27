Фанаты вынесли на руках машину Жасмин

Пережив громкий развод со своим супругом бизнесменом Вячеславом Семендуевым, Жасмин отправилась с концертами в родной Дербент. - Я всегда с большой радостью возвращаюсь в места своего детства, к людям, которые принимают меня, как свою сестру. Именно поэтому концерты в родных местах значат для меня очень многое, именно здесь публика одна из самых строгих, и не разочаровать их ожидания - главная моя задача во время выступления, - призналась «КП» певица. За день до выступления певица навестила своих родных: отца и бабушку Сару. Последняя угостила любимую внучку шашлыком и домашними пирожками. Сын Жасмин не смог сопровождать маму из-за занятий в школе. - Миша - шебутной мальчик, но учится прилежно, - поделилась с «КП» Жасмин. В Дербенте певица посетила отреставрированный дворец культуры, школу-интернат и древнюю крепость Нарын Кала. Конечно, не обошлось без казусов. В Дербенте публика (около 100 тысяч зрителей. - Авт.) на руках пронесла машину, в которой находилась певица, почти через всю площадь.