Алсу сдала кровь для клонирования

Клиника «Сидарс-Синай», в которой рожала певица, предлагает своим пациенткам сбор и хранение пуповинной крови. Нам стало известно, что Алсу Абрамова не стала отказываться от этой рядовой по меркам Америки услуги, пишет газета «Жизнь». Собирают пуповинной крови совсем немного – от 80 до 85 милиллитров. Но этого вполне достаточно для приготовления иммунных препаратов. – Да, в нашей клинике это часто делают, – рассказала врач Нино из родильного отделения «Сидарс-Синай». – Услуга стоит 1200 долларов, а затем около ста долларов в месяц стоит хранение контейнера. В любой момент родители ребенка могут самостоятельно доставить ее в любое другое хранилище. Насколько я знаю, в России таких мест уже достаточно...