Сердце Аллегровой не выдержало концерта

Ирине Аллегровой стало плохо с сердцем в Сочи, прямо на концерте ее хорошего друга Валерия Леонтьева. Певица сидела в первом ряду зала, когда сцену во время выступления Валерия Яковлевича затянул искусственный туман. А уже спустя полчаса Аллегрова пожаловалась на боль в груди. По словам очевидцев, Ирина резко побледнела и закрыла глаза. Увидев это, испуганная дочь певицы Лала вызвала «скорую помощь». После осмотра врачи объяснили резко ухудшившееся состояние Аллегровой сильным перенапряжением и индивидуальной непереносимостью сценического дыма.