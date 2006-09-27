Бритни Спирс согласилась подпеть мужу

Кевин Федерлайн (Kevin Federline), супруг Бритни Спирс (Britney Spears) и начинающий музыкант, решил включить в свой альбом записанную дуэтом со знаменитой женой песню «Crazy». «Это на самом деле не любовная песня, - сообщил Кевин. – Просто она соответствует моей точке зрения на то, какова моя семь я и насколько мы близки друг другу. Люди не должны верить всему, что говорится о нас». Кстати, композицией «Crazy» Кевин решил заменить вышедший в январе сингл «PopoZao» - оду женским ягодицам, которая была встречена публикой чрезвычайно холодно.