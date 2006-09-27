Сергей Лазарев: «Билан, наверное, хотел все награды MTV получить, но все-таки есть и другие исполнители...» (ФОТО)

Для меня это полная неожиданность. В номинации «Лучший исполнитель» ведь были очень сильные конкуренты. К тому же я еле-еле успел на сам праздник в Петербург. Прилетел за полчаса до начала и вбежал в зал за несколько минут до того, как начали зачитывать список претендентов на приз.Да нет, не заметил я в тот момент его лица... Вообще мы нормально общаемся с Димой, как все артисты, которые встречаются на сборных концертах. Конечно, он, наверное, хотел все награды в этот день получить, но все-таки есть и другие исполнители... Ему ведь все равно достался приз в престижной номинации «Артист года».Вообще не катался, но мне никто не верит! Ну разве что немного в детстве. Все дети же так или иначе зимой ходят на каток и там скользят на примитивном уровне... А еще два года назад зимой я побывал на катке в центре Москвы. И это - весь мой опыт!