Подростки изнасиловали секс-символ XX века (ФОТО)

Автор уникальной коллекции восковых фигур Виктор ЖАРКОВСКИЙ пригласил нашего спецкора посмотреть свою последнюю работу - Мэрилин Монро. Когда мы приехали в мастерскую в Капотне, то увидели страшную картину: посреди зала в неприличной позе лежала изуродованная Мэрилин. Она была совершенно голой. Руки оторваны, ноги сломаны. Мы тут же вызвали милицию. Оперативники внимательно осмотрели помещение. Затем вывинтили из двери сломанный замок и сняли отовсюду отпечатки пальцев. После чего досконально обследовали Монро. Ее искусственное тело оказалось забрызгано спермой. Мужское семя обнаружили и на платье, которое валялось рядом. По мнению сыщиков, в мастерской побывали подростки. {-1} - Извращенцы действовали очень грубо, - уверен Виктор Жарковский. - Снять одежду с хрупкой фигуры очень сложно. Даже нам, профессионалам, во время переездов (наша коллекция часто путешествует по стране) приходится на эту процедуру тратить немало времени. А тут преступники спешили, кто-то из них пытался раздвинуть Мэрилин ноги. В результате в районе лобка у нее образовалась огромная трещина. Ноги и руки повредили, когда Монро укладывали на пол. Теперь их вновь придется отливать. Да и вообще переделывать всю фигуру. Ко всему прочему эти извращенцы-фетишисты украли дорогие ажурные трусики Монро. Жарковский работал над фигурой Монро почти полгода. Изучил сотни ее фотографий. Нижнее белье купил в престижном магазине «Дикая орхидея». Платье сшили на заказ. И вот теперь нужно начинать все сначала. Данное преступление предусматривает наказание по двум статьям Уголовного кодекса: 214 «Вандализм» (до 3 месяцев лишения свободы) и 161 ч. 2 «Грабеж» - (от 3 до 7 лет). СПРАВКА * Первый раз Мэрилин МОНРО изнасиловал отчим, когда ей было восемь лет. * На изготовление статуи Мэрилин Монро ушло 40 кг воска. * Нижнее белье и платье обошлись в $1500. * На всю работу скульптор затратил около $20 000.