Стоцкая готовится к родам

Завершив ремонт в новой однокомнатной квартире, Настя Стоцкая и ее гражданский муж актер Алексей Секирин задумались о продолжении рода. Об этом они рассказали маме Алексея, которую пригласили в Москву на новоселье, пишет газета «Твой день». - Алеше уже 28, он давно мечтает о детях, - говорит Елена Сергеевна. - И теперь, когда у молодых есть свой дом, они собираются порадовать меня внуками. Пока же Алексей и Настя копят деньги на вторую машину. «Пежо», подаренного Стоцкой за первое место в конкурсе «Новая волна», на двоих уже не хватает. Кроме того, когда их беби-план осуществится, ребятам понадобится семейное авто.