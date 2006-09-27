Anastacia представила свою линию одежды в Москве

Певица Anastacia специально посетила Москву, чтобы представить свою линию одежды для немецкого брэнда s.Oliver. Звезда не давала концертов в столице, но пообещала, что непременно включит в своё будущее мировое турне Москву, благо она в восторге от России. На территории ТЦ Мега Анастейша не только представила свою линии одежды, но и пообщалась с фанатами и устроила продолжительную автограф-сессию, которая закончилась великолепным акапельным исполнением одного из хитов. Как заявила сама певица, она специально создает одежду для людей, которые не могут позволить себе дорогие вещи, но при этом хотят выглядеть стильно и современно. «Зачем моим поклонникам переплачивать за наряды, если я могу сделать для них модную, красивую одежду по вполне умеренным ценам?», - прокомментировала Анастейша. Коллекция одежды Anastacia by s.Oliver сделана для активных, уверенных в себе молодых людей, которые не стремятся «угнаться за модой», а создают свой собственный неповторимый стиль, в том числе и пользуясь новыми творениями певицы. Кстати, на презентации присутствовал победитель конкурса портала FashionTime «Фото в стиле Anastacia» Виталий Орлинский, который получил памятные призы от Oliver и имел честь присутствовать на официальной презентации новой коллекции.