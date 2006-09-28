Ани Лорак выходит замуж?

Свое 28-летие певица решила отметить с размахом. В «Ультрамарин» пришли ее поздравить многочисленные журналисты и друзья. Среди последних были группа «Друга рiка», Петя Черный, Олег Скрипка. «Друга рiка» подарила Лорак симпатичного игрушечного мишку, а лидер «ВВ» - вручил огромный букет и, кстати, что-то долго и нежно шептал на ушко. Чтобы молодой турок, друг Каролины, ее не ревновал, певица рассказала, что ж такого «секретного» сказал ей рок-музыкант. Оказывается, Ани Лорак любимая певица Скрипки! Для рок-музыканта, которой ненавидит попсу всеми фибрами души, согласитесь, это что-то да значит. Вести вечер пригласили известно телеведущего и диджей Пашу, который долго издевался над псевдонимом певицы. Согласно его версии, слава Богу, что ее настоящее имя Каролина. «А представляете себе, если бы ее звали Олеся? – язвил Паша. – Получилось бы – «Я село»!» Кульминацией тусовки стало вручение Муратом бриллиантового кольца Каролине с надписью «Будь моей девушкой». Кстати, этого красавчика Лорак «прихватила» с собой из Турции, после того как несколько месяцев назад снялась там в клипе. Все это время он пребывал в статусе дружка певицы, так сказать, неофициально.