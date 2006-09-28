Подольская планирует ребенка от Преснякова

С Владимиром Пресняковым-старшим и его супругой Еленой мы столкнулись на открытии нового магазина музыкальных инструментов. Пока ветеран российской рок-сцены присматривался к новым саксофонам, мы расспросили Елену, как дела у Володи Преснякова-младшего, пишет «Комсомольская правда». - Все в порядке, только он сильно осип после летних концертов. - А как вам будущая невестка - Наталья Подольская? - Хорошая девочка, очень теплый человек. Мне они сейчас напоминают ранние отношения Володи и Кристины Орбакайте. Сын буквально пушинки с Наташи сдувает, очень нежен и трогателен. - Но пока не женится?.. - Он здорово обжегся в предыдущих семьях. Осторожничает. Наташа, конечно, все понимает, но очень хочет от Володи родить ребенка...