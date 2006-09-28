Машка Тропинкина тайно обручилась в Париже

Дочь известного актера, исполнительница роли секретарши Маши, и Артем Семакин (он сыграл в фильме Николая Зорькина) втайне от всех обручились в Париже. Там же влюбленные актеры заказали кольца и поклялись друг другу в любви, пишет газета "Жизнь". Некоторое время назад Маша сообщала, что они с Артемом планируют пожениться в августе. Но Семакин еще не получил развод и о свадьбе пока не может идти и речи. Но актеры так сильно друг друга любят, что в ожидании официального брака решили обручиться. Причем о своем желании Маша не стала рассказывать знаменитому папе. Владимир Машков узнал об обручении дочери только после ее возвращения. После долгих месяцев съемок в сериале "Не родись красивой" Маша и Артем отправились в долгожданный отпуск. Им обоим хотелось побывать в Париже. И когда Семакин предложил Машковой обручиться в этом романтичном городе, она с нескрываемой радостью согласилась. В Париже они и выбрали одинаковые кольца из белого золота и с надписями на французском языке: "С любовью от Артема" и "С любовью от Марии". Там они провели несколько дней и были абсолютно счастливы, наслаждаясь обществом друг друга вдали от всех проблем. А в Москве их у будущих супругов более чем достаточно. Жена Семакина Наташа не соглашается на развод, несмотря на все уверения Артема, что он будет помогать и ей, и дочери. И это главное, что сейчас беспокоит актера. Вернувшись в Москву, жених и невеста встретились с коллегами по сериалу на презентации нового диска с песнями из фильма. Они, перебивая друг друга, делились впечатлениями и рассказывали о том, что в Париже провели самые чудные дни. И в доказательство показывали абсолютно идентичные кольца на своих руках. Впрочем, официально комментировать обручение и Семакин, и Машкова отказались. "Это наша личная жизнь, мы не хотим ее обсуждать", - коротко сказала Маша.