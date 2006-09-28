Кузьма бросил дочь ради Уваровой

Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова запела: украинский телеканал «Интер» пригласил ее в шоу «Дуэт со звездой». Партнером актрисы стал поп-исполнитель Кузьма Скрябин; певец сам попросил поставить его в пару с «Катей Пушкаревой», хотя никогда не был поклонником популярной мыльной оперы. «Я ради съемок специально несколько раз приезжала в Киев, - призналась Уварова «Комсомольской правде». - Сначала для того, чтобы познакомиться с Кузьмой и выбрать песню, а потом, чтобы выступить с ним на сцене. Я очень рада, что с ним познакомилась!» Кузьма и Нелли исполнили песню Фрэнка Синатры I love you, мило переглядываясь и держась за руки. «У моей дочки сегодня день рождения, - сказал Скрябин, - но я вырвался для того, чтобы спеть с Нелли».