Влад Топалов: "Я чертовски устал от отношений с Юлей Волковой"

Отношения «cмэшевца» Влада Топалова и «татушки» Юли Волковой дали трещину. Этим летом Владик сделал Юле предложение руки и сердца, собирался удочерить ее двухлетнюю дочку Вику, но... Сейчас у Топалова как раз самый кризисный момент их отношений. И Влад излил душу, рассказав о своей любви и очень непростых отношениях с Юлей Волковой. – Влад, ты никогда прежде подробно о своем романе с Юлей никому не рассказывал. А вот Волкова, наоборот, была предельно откровенна с прессой... – Да, я читал интервью Юльки, где она рассказывала, как и в какой позе со мной занимается сексом, – Влад пытается улыбнуться, но его скулы непослушны, их словно свело судорогой. – Поверьте, мне это было очень неприятно. Я стараюсь не пускать в свою личную жизнь никого. И поэтому не комментировал наши с ней отношения. С Юлей Волковой Влад был знаком еще со времен детского ансамбля «Непоседы». – Она была самой первой и искренней любовью! – признался певец. Их отношения начали развиваться задолго до того момента, как они оба с головой погрузились в шоу-бизнес. По словам Топалова, Юлька покорила его своей искренностью и непосредственностью. Но очень скоро на их пути встала группа «Тату», а потом в жизни Волковой появился Павел Сидоров – отец ее будущей дочки. – Однажды ты отпустил от себя Юлю, почему ты решил вернуть ее вновь? Что тобою двигало? – Да, тогда я потерял Юлю, – признался «Z» Влад. – Позже мы не раз с ней сходились и расходились. Она замечательная, хорошая, искренняя и настоящая. Я не мог объяснить, что меня так к ней влечет. Мы расставались из-за банальных ссор. Потом у нее были близкие отношения с Пашей. Мне было очень тяжело, я сильно переживал. И когда в декабре прошлого года мы встретились с Юлей на одной из тусовок, я решил для себя, что ни за что ее больше от себя не отпущу. Сказал ей: «Однажды я потерял тебя и не хочу, чтобы это повторилось вновь!» В тот момент я никого другого рядом с собой даже представить не мог. – Когда вы опять сошлись с Юлей, у нее уже была дочка Вика. Волкова как-то говорила, что ты очень трепетно относишься к ее малышке, собирался даже удочерить ее. Если начистоту, хотел ли ты, чтобы Юлина дочка называла тебя папой? – Не знаю, навряд ли, – задумывается Топалов. – Ведь у девочки есть свой родной отец, который с ней общается. Но то, что малютка была и остается мне небезразлична, – это однозначно! Она очень светлый и трогательный ребенок. Жалко, что у Юли слишком мало времени, чтобы ею заниматься. Когда я сделал Юльке предложение, я сказал, что удочерю Вику и воспитаю ее. – Вы с Юлей думали о собственных детях? – Да, конечно! У нас были такие мысли. – Почему же вы часто ссорились, почему не смогли найти общий язык? – Юля очень легкомысленная девочка, и меня, естественно, это раздражало, – в сердцах произносит Влад. – У нее сегодня так, а завтра все по-другому. Она очень любит наговорить всякой чепухи, чтобы только привлечь к себе внимание. Она слишком долго тусовалась с Ваней Шаповаловым (первый продюсер «Тату». – Авт.), вот и набралась от него. Я во многом не согласен с ее жизненными принципами. Юля, к сожалению, слишком в образе «Тату» – в этом ее очень большая проблема. По жизни она совсем не такая. Это все искусственно и наигранно. Меня безумно раздражало, когда она при моих друзьях начинала вести себя развязно, как проститутка. Но я-то знаю, что Юля не такой человек! Очень-очень добрая и открытая девушка, а не хамовитая, похабная и вульгарная, какой она себя выставляет на публике. Она далеко не ангел, но и я вовсе не принц на белом коне. – Ты ее часто обижал? – У меня есть отвратительная черта характера – я очень взрывной и импульсивный человек. Мог накричать на Юльку из-за пустяков. Мы по неделям не разговаривали, но потом я места себе не находил, оттого что не видел Юльку рядом с собой, не слышал ее голоса. Звонил ей сам, и мы мирились. – А подробнее? – Ну, например, я очень люблю читать серьезную литературу, а она любит совсем другое. Однажды лежу на диване, читаю книгу. Юля выходит из ванны, вырывает книжку у меня из рук, бросает ее в другой угол комнаты и начинает кричать, что я на нее совсем внимания не обращаю. Что мне оставалось еще делать? Я уехал. Мы не разговаривали после этого случая около недели. Кстати, я не раз говорил Юльке, что ей надо учиться. Она ведь как в «Тату» попала, так ничего, кроме средней школы, и то с грехом пополам, не закончила. Но куда там! Она и слышать ничего не хотела, говорила, что все это ей по барабану! У нее другие интересы. Представь себе, я сижу в компании своих друзей, а мне звонят на мобильник знакомые и спрашивают: «Ты где?» Я говорю, что на встрече. А мне тут же выкладывают: «Тут твоя Юлька в хлам пьяная. Мужики какие-то вокруг нее шарятся сомнительного вида!» Мне было очень неприятно и больно это слышать. – Неужели ты не пытался поговорить с Юлей? – Да я каждый раз высказывал ей, что так себя вести нельзя, но все было бесполезно. Она и слышать ничего не хотела и продолжала свои гульки до утра. – А как же ее дочка? Неужели Юлю не останавливало наличие маленького ребенка? – Я не раз говорил ей: «Опомнись, у тебя же дочь растет!» А она махнет на все рукой и в клубешник едет. – Влад, насколько я знаю, ты и сам какое-то время был любителем кутнуть? – Да, я знаю, что такое спиртное. Я знаю, что такое наркотики. Не скрываю, что это было частью моей жизни. Я все это употреблял, пил, сам пропадал в ночных клубах. Но я сумел с этим справиться. Долгое время пытался и Юльку из всей этой грязи вытянуть, но она меня не понимала! Я устал, я чертовски устал от таких отношений! Каждый день с ней – как на бочке с порохом. – Может, тебе стоит все-таки простить Юлю и помочь ей вырваться из этого ада? Ведь кто, если не ты? – Я действительно очень люблю Юлю и хочу быть с ней. У меня есть интуиция. Я верю в знаки судьбы и своему внутреннему голосу. Сердце подсказывает мне, что я должен бороться за Юльку, помочь ей. Я должен ее удержать, ведь я правда ее люблю и никого другого не вижу рядом с собой. Но если она меня не слышит, как еще достучаться до нее?