Совместная жизнь Такшины и Антипенко набирает новые обороты

Сейчас пара строит планы на будущее. Антипенко уже получил предложения сняться в сериале и полнометражной ленте, а временно безработная Юля ведет домашнее хозяйство. Так, звезды Юлия Такшина и Григорий Антипенко недавно вернулись с Кубы, где отдыхали после напряженной работы, сообщает news.rin.. - Этот год дался нам нелегко, - объясняет Юлия. - Сказался и недосып. Почти все время, пока длился сериал, мы спали меньше шести часов в сутки. В последние дни съемок все еле сдерживались на площадке. Отдохнуть на Кубе мы запланировали заранее. И не прогадали. Мы провели на острове незабываемые дни.