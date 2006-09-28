Юля Началова покидает сцену

Певица Юля Началова уходит в декретный отпуск. Об этом она сообщила корреспонденту Дней.Ру после своего концерта на Горбушке, где 22 июля состоялась презентация ее нового альбома "Давай поговорим о любви". Юле предстоит родить только в декабре, но живот у нее уже довольно большой. Несмотря на это, Юля выступала в коротком воздушном платье и своих любимых золотистых босоножках на очень высоких каблуках, в которых запечатлена на фото для обложки нового альбома. В такой важный момент рядом с Юлей были самые близкие ее люди: мама, папа и свекровь. Муж футболист Евгений Алдонин не смог приехать на концерт из-за того, что в этот момент у него была игра. А мама Евгения Елена Алдонина поддерживала Юлю: она была активным слушателем на концерте и следила за Юлиной любимицей - рыжей собачкой Кнопой. Кстати, Юля очень подружилась с Еленой. Недавно она вместе со своими родителями была в гостях у родителей Евгения в Ялте. Оттуда певица вернулась воодушевленной, говорит, что объелась фруктами и накупалась в море. В отличие от многих беременных Юля не боится купаться: "Я плавала там, где море чистое, - говорит она, - места надо знать". О ребенке Юля пока предпочитает не распространяться. Но вместе с мужем они уже вовсю подбирают имя малышу. Юля считает, что имя должно быть красивым и очень многозначным.